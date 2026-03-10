Volg Hart van Nederland
Zieke Jade Kops deelt hoopvolle update na zware week met infectie

Gisteren, 21:39

De ongeneeslijk zieke Jade Kops heeft een nieuwe update gedeeld over haar gezondheid. De 19-jarige liet vorige week weten dat ze volgens artsen nog maar enkele weken te leven heeft. Nu schrijft ze op Instagram dat een infectie waar ze deze week last van kreeg, lijkt te verbeteren.

Maandag kreeg Jade bovenop haar ziekte ook nog een infectie, met zorgen over een mogelijke longontsteking. Inmiddels gaat het iets beter. "Ik ben veel beter opgestaan dan gisteren", schrijft ze in haar Instagram Story.

Bekijk in deze video het inspirerende leven van de ongeneeslijk zieke Jade Kops:

Volgens Jade zijn haar waarden verbeterd. "Mijn saturatie is weer wat hoger, mijn hartslag weer wat lager en in mijn longen is geen longontsteking meer te horen. Gisteren noemde ze het wel zo." De antibiotica lijkt aan te slaan. "De antibiotica slaat dus goed aan en dit voelt als een grote opluchting."

'Allerzwaarste gesprek ooit'

Vorige week deelde Jade dat ze het "allerzwaarste gesprek ooit" had met haar artsen over haar levensverwachting. "Het kunnen twee weken zijn, maar het kunnen ook acht weken zijn", schreef ze toen. Daarbij vertelde ze ook dat het besef dat ze afscheid moet nemen van het leven haar zwaar valt.

Door Redactie Hart van Nederland

