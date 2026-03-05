Volg Hart van Nederland
Jade Kops heeft nog maar 'enkele weken' te leven: 'Heftigste boodschap ooit'

Jade Kops heeft nog maar 'enkele weken' te leven: 'Heftigste boodschap ooit'

Vandaag, 17:27

Jade Kops deelt op Instagram het emotionele bericht dat ze te horen heeft gekregen dat ze niet lang meer te leven heeft. Het gaat volgens haar over 'enkele weken'. "Dit doet zó ontzettend veel pijn. Het is de allerergste en heftigste boodschap die ik ooit heb gehad", aldus de 19-jarige Kops, die lijdt aan een zeldzame vorm van kanker.

"Het kunnen twee weken zijn, maar het kunnen ook acht weken zijn. Wat lang als een verre schaduw voelde, staat dus nu bijna naast me". Met de woorden dat ze niet lang meer te leven heeft, is volgens Kops "het onwerkelijke werkelijkheid geworden". "Tenminste, dat is wel zo maar zo voelt het nog niet helemaal."

Bekijk in deze video het inspirerende leven van de ongeneeslijk zieke Jade Kops:

Het inspirerende leven van de ongeneeslijk zieke Jade Kops
2:08

Het inspirerende leven van de ongeneeslijk zieke Jade Kops

"Wat lang als een verre schaduw voelde, staat dus nu bijna naast me"

Jade Kops

'Dit wil ik niet'

In het Instagrambericht laat Kops weten 'in een waas te leven'. "Het enige wat er door mijn hoofd ging was: dit wil ik niet. Ik heb zoveel angst om het leven los te laten en zoveel verdriet omdat ik gewoon geen afscheid kan nemen", aldus Kops.

Kops, die een bestseller schreef over haar ziekte, heeft moeite om het nieuws een plekje te kunnen geven. "Het voelt als een onmogelijke opgave. Het besef dat ik binnenkort afscheid moet nemen van dit prachtige leven, breekt mijn hart elke keer opnieuw en zorgt voor paniek. Wat als dit het is?"

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

