Zieke Jade Kops deelt emotionele update: 'Angst om het leven los te laten'

Jade Kops heeft haar Instagramvolgers een update gegeven over "de vreselijke, verdrietige nachtmerrie" waarin ze zich bevindt. De ongeneeslijk zieke Kops kreeg vorige week te horen dat de tumor in haar hoofd is gegroeid. Maandag schrijft ze dat ze zich "continu bang, verdrietig en gewoon heel erg verslagen" voelt door dat nieuws.

"De uitslag hangt als een zeer zware rugzak aan mijn schouders en kan ik niet loslaten", aldus de 19-jarige blogger op Instagram. Kops voelt naar eigen zeggen angst en verdriet "bij elke stap die ik zet". "Angst om straks het leven los te laten, verdriet omdat ik iedereen zo ga missen en alles zó graag anders had gewild."

2:08 Het inspirerende leven van de ongeneeslijk zieke Jade Kops

Daarnaast laat Kops weten dat de pijn in haar rug toeneemt en dat de bult in haar nek elke dag groter wordt. "Dit is geen goed teken. In de nacht word ik nu standaard wakker van de pijn, waardoor mijn nachten heel slecht zijn." Hoewel Kops momenteel veel rust moet houden, hoopt ze dat ze snel "weer kan genieten van de (kleine) mooie dingen".

Kops is de afgelopen jaren meerdere keren in de media verschenen om haar verhaal over haar ziekte te delen. Dat doet ze ook op Instagram, waar ruim 300.000 mensen haar volgen. Vorig jaar bracht ze daarnaast het boek Voor altijd jong uit, dat een bestseller werd.