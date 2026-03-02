Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Zieke Jade Kops deelt emotionele update: 'Angst om het leven los te laten'

Zieke Jade Kops deelt emotionele update: 'Angst om het leven los te laten'

BN'ers

Vandaag, 21:46

Link gekopieerd

Jade Kops heeft haar Instagramvolgers een update gegeven over "de vreselijke, verdrietige nachtmerrie" waarin ze zich bevindt. De ongeneeslijk zieke Kops kreeg vorige week te horen dat de tumor in haar hoofd is gegroeid. Maandag schrijft ze dat ze zich "continu bang, verdrietig en gewoon heel erg verslagen" voelt door dat nieuws.

"De uitslag hangt als een zeer zware rugzak aan mijn schouders en kan ik niet loslaten", aldus de 19-jarige blogger op Instagram. Kops voelt naar eigen zeggen angst en verdriet "bij elke stap die ik zet". "Angst om straks het leven los te laten, verdriet omdat ik iedereen zo ga missen en alles zó graag anders had gewild."

Het inspirerende leven van de ongeneeslijk zieke Jade Kops
2:08

Het inspirerende leven van de ongeneeslijk zieke Jade Kops

Daarnaast laat Kops weten dat de pijn in haar rug toeneemt en dat de bult in haar nek elke dag groter wordt. "Dit is geen goed teken. In de nacht word ik nu standaard wakker van de pijn, waardoor mijn nachten heel slecht zijn." Hoewel Kops momenteel veel rust moet houden, hoopt ze dat ze snel "weer kan genieten van de (kleine) mooie dingen".

Kops is de afgelopen jaren meerdere keren in de media verschenen om haar verhaal over haar ziekte te delen. Dat doet ze ook op Instagram, waar ruim 300.000 mensen haar volgen. Vorig jaar bracht ze daarnaast het boek Voor altijd jong uit, dat een bestseller werd.

Door ANP

Lees ook

Ongeneeslijk zieke Jade (18) zamelt duizenden euro's in voor eigen afscheid
Ongeneeslijk zieke Jade (18) zamelt duizenden euro's in voor eigen afscheid
Ongeneeslijk zieke Jade Kops in laatste fase: 'Uitslag slechter dan ooit'
Ongeneeslijk zieke Jade Kops in laatste fase: 'Uitslag slechter dan ooit'
Ongeneeslijk zieke Jade Kops viert 19e verjaardag: 'Een overwinning'
Ongeneeslijk zieke Jade Kops viert 19e verjaardag: 'Een overwinning'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.