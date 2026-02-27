Ongeneeslijk zieke Jade Kops in laatste fase: 'Uitslag slechter dan ooit'

Jade Kops heeft een zware update gedeeld over haar gezondheid. Na een nieuwe MRI-scan kreeg zij slecht nieuws te horen van haar artsen. De tumor in haar gezicht is verder uitgebreid en de situatie is ernstiger dan ooit, schrijft ze op Instagram.

"De uitslag is héél slecht. Eigenlijk slechter dan ooit", schrijft Jade. De tumor zit inmiddels bijna overal aan de linkerkant van haar gezicht. "In mijn oor, in het stuk nek onder mijn oor, bij mijn neus, bij mijn oog, tegen mijn hersenen, richting mijn luchtpijp… het is echt vreselijk verdrietig en niet te bevatten."

Volgens haar artsen is er opnieuw een grens bereikt. "Je zit natuurlijk al langere tijd in de palliatieve fase, maar je gaat nu echt nog een stapje verder. Naar de laatste fase. Waar we bij alle vorige scans nog ruimte om je tumor heen zagen, is dat nu helaas niet meer het geval", kreeg ze te horen.

2:08 Het inspirerende leven van de ongeneeslijk zieke Jade Kops

'Begin van het einde'

De klap kwam hard aan. "Hoeveel tijd ik nu nog heb, is niet te voorspellen. Misschien wil ik dat ook wel helemaal niet weten", schrijft ze. Ondanks alles probeert Jade te genieten van de momenten die er nog zijn. "Elke dag is een cadeau, en ik hoop dat ik nog veel van dit soort cadeaus mag krijgen om mooie herinneringen te maken met degenen die ik lief heb."

Toch overheerst het verdriet. "Ik ben verslagen, verdrietig en bang. Bang voor de pijn, bang voor het onbekende dat als een donkere gang voor me ligt en bang voor alles wat er gaat komen." Ze sluit haar bericht af met zware woorden: "Deze uitslag is het begin van het einde en dat doet meer pijn dan dat ik in woorden kan beschrijven."