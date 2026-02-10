Ongeneeslijk zieke Jade Kops viert 19e verjaardag: 'Een overwinning'

De ongeneeslijk zieke Jade Kops is dinsdag 19 jaar geworden. Op haar Instagram 'Mijn leven met kanker' laat ze haar volgers weten dat ze dacht voor altijd 18 jaar te blijven. Dat ze nu 19 jaar mag worden, voelt voor haar als een "onbetaalbaar cadeau".

"Vandaag is geen vanzelfsprekendheid. Het is geen simpele bladzijde omslaan van een kalender. Het is een overwinning zonder finishlijn. Een bewijs dat ik er nog ben. Dat mijn hart nog klopt, dat ik nog voel en dat ik nog kan zeggen: vandaag ben ik 19 jaar geworden", schrijft Kops.

Jade kops verscheen het afgelopen jaar meermaals in de media met haar verhaal. In oktober vertelde ze tegen Shownieuws nog over een slechte uitslag:

0:55 Jade Kops over slechte uitslag rondom gezondheid

Verder laat Kops weten dat haar verjaardag dubbel voelt. "Toch probeer ik, ondanks dat ik ziek ben van een heftige buikgriep, te genieten van elke minuut. Met een lach en een traan. Ik blijf dromen van nog een verjaardag, al is het met duizenden littekens en absoluut geen garantie."

Op Instagram deelt Jade veel over haar leven met een ongeneeslijke vorm van kanker. Daarnaast bracht ze vorig jaar het boek Voor altijd jong uit, dat een bestseller werd. Bij de uitreiking van de Best Social Awards in februari vorig jaar kreeg ze de prijs voor Beste Instagrammer.