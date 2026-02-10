Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Ongeneeslijk zieke Jade Kops viert 19e verjaardag: 'Een overwinning'

Ongeneeslijk zieke Jade Kops viert 19e verjaardag: 'Een overwinning'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 16:59

Link gekopieerd

De ongeneeslijk zieke Jade Kops is dinsdag 19 jaar geworden. Op haar Instagram 'Mijn leven met kanker' laat ze haar volgers weten dat ze dacht voor altijd 18 jaar te blijven. Dat ze nu 19 jaar mag worden, voelt voor haar als een "onbetaalbaar cadeau".

"Vandaag is geen vanzelfsprekendheid. Het is geen simpele bladzijde omslaan van een kalender. Het is een overwinning zonder finishlijn. Een bewijs dat ik er nog ben. Dat mijn hart nog klopt, dat ik nog voel en dat ik nog kan zeggen: vandaag ben ik 19 jaar geworden", schrijft Kops.

Jade kops verscheen het afgelopen jaar meermaals in de media met haar verhaal. In oktober vertelde ze tegen Shownieuws nog over een slechte uitslag:

Jade Kops over slechte uitslag rondom gezondheid
0:55

Jade Kops over slechte uitslag rondom gezondheid

Verder laat Kops weten dat haar verjaardag dubbel voelt. "Toch probeer ik, ondanks dat ik ziek ben van een heftige buikgriep, te genieten van elke minuut. Met een lach en een traan. Ik blijf dromen van nog een verjaardag, al is het met duizenden littekens en absoluut geen garantie."

Op Instagram deelt Jade veel over haar leven met een ongeneeslijke vorm van kanker. Daarnaast bracht ze vorig jaar het boek Voor altijd jong uit, dat een bestseller werd. Bij de uitreiking van de Best Social Awards in februari vorig jaar kreeg ze de prijs voor Beste Instagrammer.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Jade Kops stopt met bestralingen ondanks groeiende tumor
Jade Kops stopt met bestralingen ondanks groeiende tumor
Opnieuw verdrietig nieuws voor Jade Kops (18): 'Tumor groeit door'
Opnieuw verdrietig nieuws voor Jade Kops (18): 'Tumor groeit door'
Ongeneeslijk zieke Jade (18) zamelt duizenden euro's in voor eigen afscheid
Ongeneeslijk zieke Jade (18) zamelt duizenden euro's in voor eigen afscheid

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.