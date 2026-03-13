Volg Hart van Nederland
Jade Kops (19) deelt heftige gezondheidsupdate: 'Ik kan niks meer eten'

BN'ers

Vandaag, 09:00 - Update: 1 uur geleden

De 19-jarige Jade Kops, die al sinds haar veertiende kanker heeft, schrijft op Instagram Stories dat het steeds slechter met haar gaat. De Westlandse socialmediapersoonlijkheid geeft haar volgers regelmatig updates over haar gezondheid. Vorige week meldde Jade dat ze nog maar een paar weken te leven heeft.

De tiener heeft een tumor aan de linkerkant van haar gezicht. Daar is ook een longontsteking bij gekomen, schrijft ze. "Op dit moment heb ik vooral last van al het slijm dat loskomt. De longontsteking is pure pech, maar voelt nu wel echt als iets dat nog boven op alle andere ellende komt."

Bekijk in deze video het inspirerende leven van de ongeneeslijk zieke Jade Kops:

2:08

'Ik kan niks meer eten'

Daarnaast blijft haar tumor groeien. "Door mijn linkeroog zie ik inmiddels alles wazig", schrijft ze. "Ik kan niks meer eten en drinken gaat ook steeds moeilijker." Ook kan Kops niet lang rechtop zitten zonder druk in haar hoofd te krijgen.

Haar oor bloedt regelmatig door de tumor. "Het wordt nu gewoon écht zwaar. Hoe dat voelt en hoeveel verdriet en angst dat geeft, is met geen woord te beschrijven."

Door ANP

