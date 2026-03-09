Jeroen begint aan bizarre sponsorloop: 538 km voor Prinses Máxima Centrum

Sponsorloper Jeroen van Veen is maandag begonnen aan een bijzondere sportieve uitdaging. In totaal wil hij 538 kilometer hardlopen om geld op te halen voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. De actie vindt plaats in aanloop naar de derde editie van De 538 Ochtendrun in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 maart loopt Van Veen dagelijks 100 kilometer op een loopband in de live studio van Radio 538. Daarbij krijgt hij gezelschap van luisteraars, dj's van Radio 538 en verschillende bekende Nederlanders.

De ongeneeslijk zieke Jade Kops was vorig jaar het gezicht van de Ochtendrun. Ze kreeg vorige week slecht nieuws te horen. Haar indrukwekkende verhaal zie je hier:

2:08 Het inspirerende leven van de ongeneeslijk zieke Jade Kops

Olympisch Stadion

De sponsoractie wordt op zaterdag 14 maart afgesloten met de laatste 38 kilometer tijdens De 538 Ochtendrun in het Olympisch Stadion. Van Veen loopt die afstand samen met dj's Tim, Niels, Rick en Florentien en honderden deelnemers.

Eerdere edities van De 538 Ochtendrun werden ook gelopen in het Olympische Stadion, zoals te zien in de video boven dit artikel.

Van Veen begon in 2023 met acties voor het Prinses Máxima Centrum nadat hij zijn zoontje verloor aan kanker. Zijn verhaal raakte veel mensen in Nederland. Om hem te helpen zijn doel van één miljoen euro op te halen, organiseerden de dj's van De 538 Ochtendshow destijds de eerste editie van De 538 Ochtendrun. Het evenement bleek een groot succes en groeide uit tot een jaarlijks initiatief. Dit jaar wordt het evenement voor de derde keer gehouden.