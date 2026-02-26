Volg Hart van Nederland
'Buitenaardse uitdaging': Jeroen rent 538 kilometer voor Máxima Centrum

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 16:12 - Update: 23 minuten geleden

Link gekopieerd

Sponsorloper Jeroen gaat 538 kilometer rennen met maar één doel: zo veel mogelijk geld ophalen voor het Prinses Máxima Centrum. Dit jaar staat op 14 maart de derde editie van De 538 Ochtendrun op de planning. In aanloop daarnaartoe rent Jeroen vanaf 9 maart dagelijks 100 kilometer op een loopband in de live studio van de radiozender.

Tijdens De 538 Ochtendshow op woensdag werd gesproken van een "buitenaardse uitdaging". Nog nooit eerder is sponsorloper Jeroen zo'n uitdaging aangegaan. "Dit is iets groots en hiermee kan ik laten zien dat ik nog steeds elke dag aan al die kinderen denk in het Prinses Máxima Centrum", laat Jeroen weten tijdens de ochtendshow. Ook laat hij weten dat hij op een loopband gaat rennen in de live studio, zodat iedereen kan meedoen voor een mooie donatie.

Diepe indruk

Jeroen van Veen maakte in 2023 diepe indruk in De 538 Ochtendshow. Hij startte toen een sponsorloop om geld in te zamelen voor het Prinses Máxima Centrum. Hij verloor zijn 4-jarige zoontje in 2022 na een lange, dappere strijd tegen een hersentumor.

Door Redactie Hart van Nederland

