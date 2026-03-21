Jade (19) mag niet meer eten door groeiende tumor

De tumor van Jade Kops (19) groeit snel, waardoor zij inmiddels niet meer kan eten. Dat laat de socialemediapersoonlijkheid en schrijfster weten op Instagram.

Kops, die sinds 2021 kanker heeft en zich in de laatste fase van haar ziekte bevindt, schrijft dat de tumor zich uitstrekt van haar oor tot aan haar neus, hersenen en luchtpijp. "Omdat we op dit moment niet kunnen zien hoeveel ruimte er is bij mijn luchtpijp, mag ik sinds een paar dagen niks meer eten." Dit vanwege het risico op verslikken, volgens haar medisch team.

"Ik heb zin om te eten, maar het mag gewoon niet meer", aldus Kops. Ze geeft aan dat ze nog wel kan drinken en daar dankbaar voor is.

Kops deelt al langere tijd openhartig over haar ziekteproces en de gevolgen daarvan voor haar dagelijks leven. Onlangs deelde ze dat ze niet lang meer te leven heeft.