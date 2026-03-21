Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Jade (19) mag niet meer eten door groeiende tumor

BN'ers

Vandaag, 11:00

Link gekopieerd

De tumor van Jade Kops (19) groeit snel, waardoor zij inmiddels niet meer kan eten. Dat laat de socialemediapersoonlijkheid en schrijfster weten op Instagram.

Kops, die sinds 2021 kanker heeft en zich in de laatste fase van haar ziekte bevindt, schrijft dat de tumor zich uitstrekt van haar oor tot aan haar neus, hersenen en luchtpijp. "Omdat we op dit moment niet kunnen zien hoeveel ruimte er is bij mijn luchtpijp, mag ik sinds een paar dagen niks meer eten." Dit vanwege het risico op verslikken, volgens haar medisch team.

Het inspirerende leven van de ongeneeslijk zieke Jade Kops
2:08

"Ik heb zin om te eten, maar het mag gewoon niet meer", aldus Kops. Ze geeft aan dat ze nog wel kan drinken en daar dankbaar voor is.

Kops deelt al langere tijd openhartig over haar ziekteproces en de gevolgen daarvan voor haar dagelijks leven. Onlangs deelde ze dat ze niet lang meer te leven heeft.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.