Klein lichtpuntje voor zieke Jade Kops: 'Longontsteking is weg'

De gezondheid van Jade Kops is "inmiddels gelukkig weer stabiel". Dat meldt de 19-jarige socialmediapersoonlijkheid uit 's-Gravenzande woensdag op Instagram. Een week geleden liet de tiener, die kanker heeft, nog weten dat het slecht ging door een longontsteking.

"Ik heb natuurlijk wel veel klachten van mijn tumor", schrijft ze. "Maar de longontsteking is weg en dat geeft voor nu weer even wat lucht. Ik heb geen energie om echt dingen te ondernemen, maar thuis kom ik mijn dagen goed door." Dankzij morfine heeft Kops naar eigen zeggen weinig pijn. "En de midazolam zorgt voor een betere nachtrust dan ik had durven dromen."

Bekijk in deze video het inspirerende verhaal van de ongeneeslijk zieke Jade Kops:

2:08 Het inspirerende leven van de ongeneeslijk zieke Jade Kops

Eerder deze week meldde ze dat haar artsen thuis afscheid waren komen nemen. Op dit moment is Jade naar eigen zeggen "heel erg blij met deze tussenfase". De blogger deelde de afgelopen jaren haar verhaal over haar ziekte met haar volgers. Onlangs liet ze weten dat ze niet lang meer te leven heeft.