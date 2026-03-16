Ongeneeslijk zieke Jade Kops neemt afscheid van artsen: 'Hart breekt'

Jade Kops heeft maandag afscheid moeten nemen van haar artsen. Dat schreef de ongeneeslijk zieke Kops in een update op Instagram. "Omdat naar het Máxima gaan nu fysiek en mentaal te zwaar is, kwamen mijn artsen hier thuis op visite om het samen af te sluiten", aldus Kops.

De socialemediapersoonlijkheid, die de afgelopen jaren haar verhaal rond haar ziekte met haar volgers deelde, vertelde onlangs dat ze niet lang meer te leven heeft. Het afscheid van haar artsen noemde ze mooi, maar ook heel verdrietig. "Het idee dat ik mijn allerliefste artsen nooit meer zal zien en moet loslaten, breekt mijn hart in duizenden stukjes."

Kops noemt het wel fijn dat zij ze heeft kunnen bedanken en een mooi cadeau kon geven. "Ik heb dus een dubbel gevoel over vandaag, maar het is nu tijd om lekker uit te rusten."

