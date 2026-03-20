Jade Kops ligt niet meer de hele dag in bed: 'Voelt als een goed teken'

Jade Kops ligt niet meer de hele dag in bed. Dat meldde de 19-jarige blogger vrijdag via Instagram Stories.

Kops lijdt aan een zeldzame vorm van kanker en deelt haar ervaringen al jaren met haar volgers. Ruim een week geleden liet ze weten dat het erg slecht ging, maar eerder deze week zei ze dat ze geen longontsteking meer heeft en zich weer beter voelt.

Bekijk in deze video het inspirerende verhaal van de ongeneeslijk zieke Jade Kops:

2:08 Het inspirerende leven van de ongeneeslijk zieke Jade Kops

'Waarschijnlijk overlijd ik in dit bed'

"Het is morgen een week geleden dat dit bed met spoed werd geleverd", schrijft ze bij een foto van een bed. "Inmiddels voel ik me weer wat beter, dus ik lig zeker niet 24/7 in bed. Meestal een uurtje aan het einde van de middag, maar dat voelt dus als een goed teken."

Als Kops wel in bed ligt, denkt ze regelmatig aan de naderende dood. "Dan gaat de gedachte 'waarschijnlijk overlijd ik in dit bed' vaak door mijn hoofd. Dat doet enorm veel pijn", schrijft ze.