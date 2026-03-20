Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Jade Kops ligt niet meer de hele dag in bed: 'Voelt als een goed teken'

BN'ers

Vandaag, 09:44

Link gekopieerd

Jade Kops ligt niet meer de hele dag in bed. Dat meldde de 19-jarige blogger vrijdag via Instagram Stories.

Kops lijdt aan een zeldzame vorm van kanker en deelt haar ervaringen al jaren met haar volgers. Ruim een week geleden liet ze weten dat het erg slecht ging, maar eerder deze week zei ze dat ze geen longontsteking meer heeft en zich weer beter voelt.

Bekijk in deze video het inspirerende verhaal van de ongeneeslijk zieke Jade Kops:

2:08

Het inspirerende leven van de ongeneeslijk zieke Jade Kops

'Waarschijnlijk overlijd ik in dit bed'

"Het is morgen een week geleden dat dit bed met spoed werd geleverd", schrijft ze bij een foto van een bed. "Inmiddels voel ik me weer wat beter, dus ik lig zeker niet 24/7 in bed. Meestal een uurtje aan het einde van de middag, maar dat voelt dus als een goed teken."

Als Kops wel in bed ligt, denkt ze regelmatig aan de naderende dood. "Dan gaat de gedachte 'waarschijnlijk overlijd ik in dit bed' vaak door mijn hoofd. Dat doet enorm veel pijn", schrijft ze.

Door ANP

Lees ook

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.