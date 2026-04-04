Jade Kops deelt aangrijpende foto van tumor: 'Bult wordt met de dag groter'

4 apr 2026, 14:24

Jade Kops heeft zaterdag opnieuw een aangrijpende update gedeeld over haar ziekte in haar Instagram Stories. De 19-jarige socialemediapersoonlijkheid laat weten dat haar tumor inmiddels zichtbaar is in haar gezicht en snel groeit.

Bij de foto schrijft ze dat ze het moeilijk vindt om goed vast te leggen hoe groot de bult is. "Het is onmogelijk om een foto te maken waar je écht ziet hoe groot de bult is van mijn snelgroeiende tumor, maar dit begint er toch op te lijken", schrijft Kops. "Het is inmiddels zichtbaar in mijn gezicht en dat vind ik zó verdrietig."

Het inspirerende leven van de ongeneeslijk zieke Jade Kops
De groei van de tumor zorgt niet alleen voor zichtbare veranderingen, maar ook voor spanning. "Deze bult wordt met de dag groter en drukt steeds meer mijn oor naar achteren", schrijft ze. Ze is open over haar grootste angst. "Mijn allergrootste nachtmerrie is het leven, door dit soort gevolgen, binnenkort te moeten loslaten."

Zeldzame vorm van kanker

Kops heeft een zeldzame vorm van kanker en deelt haar verhaal al langere tijd via sociale media. Ook schreef ze een boek over haar ziekte. Vorige maand liet ze weten dat ze waarschijnlijk niet lang meer te leven heeft.

Door Redactie Hart van Nederland

