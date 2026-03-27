Jade Kops kan nog maar weinig bezoek ontvangen: 'Moe van alle medische dingen'

Jade Kops (19) kan nog maar weinig bezoek ontvangen en slaapt elke middag een paar uur om "even bij te tanken". De socialmediapersoonlijkheid, die aan een zeldzame vorm van kanker lijdt, deelt op Instagram dat ze het "verschrikkelijk" vindt dat dit nodig is, maar is "blij" dat ze op dit moment weinig klachten heeft.

Kops schrijft verder dat ze elke dag bezoek krijgt van de huisarts en thuiszorg, waardoor ze weinig energie heeft voor visite. "Af en toe zie ik een vriendin, maar vaak is dit te veel gevraagd en ben ik al moe van alle medische dingen." Daarnaast benadrukt ze ondanks haar "zware situatie" niet op te geven.

Kops lijdt sinds 2021 aan kanker en bevindt zich inmiddels in de laatste fase van haar leven. Eerder deelde ze hoe ze onlangs een plekje voor zichzelf op de begraafplaats heeft uitgekozen. Ze kreeg te horen welke plekjes nog beschikbaar waren en gereserveerd konden worden. "Een heftig moment. Maar ook mooi, want ik heb nu zelf een plekje kunnen kiezen. Alles is nu in principe rond en dat geeft veel rust", aldus Jade.