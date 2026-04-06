Jade Kops elke avond bang om niet meer wakker te worden

Jade Kops is "elke avond bang om de volgende ochtend niet meer wakker te worden". Dat schrijft de 19-jarige socialmediapersoonlijkheid in een 'brief aan haar tumor' op Instagram. "Ik leef in de allergrootste nachtmerrie die ik me maar kan voorstellen. En dat komt allemaal door jou", aldus Kops.

"Ik ben intens moe van je, op een manier die ik geen eens kan uitleggen." De blogger, die sinds 2021 aan een zeldzame vorm van kanker lijdt, zegt "beetje bij beetje" afscheid te nemen van de persoon die ze was. "Ik ben bang voor wat er komt en bang voor hoe snel alles zal gaan. Soms voelt elke dag als een 'gevecht' dat ik niet kan winnen, maar alleen nog kan doorstaan."

'Geef me tijd'

Kops schrijft dat ze steeds meer moeite heeft om haar leven te leiden. "In plaats van leven, ben ik aan het overleven. Dingen die eerst nog lukten, kosten nu moeite of gaan helemaal niet meer." De blogger zegt dat haar dagen zich in bed afspelen, "terwijl ik aangesloten lig aan vier pompen met medicatie".

Aan het einde van haar brief vraagt Kops haar tumor om een langer leven. "Als je niet vertrekt, maar toch blijft, lieve tumor… vertraag dan alsjeblieft. Geef me tijd." Ze wil naar eigen zeggen "nog even blijven, nog even voelen en nog even dichtbij de mensen zijn die ik liefheb".