Speeltuin vernoemd naar Jade Kops (19): 'Zó lief, zó bijzonder'

Een speeltuin in het Zuid-Hollandse 's-Gravenzande is vernoemd naar Jade Kops. Dat meldt de 19-jarige socialmediapersoonlijkheid, die lijdt aan een zeldzame vorm van kanker, op Instagram. "Ik heb vandaag gelukkig al een goede dag, maar dit prachtige cadeau maakt alles af!", schrijft ze.

"Mijn lieve achterburen hebben in overleg met de gemeente dit in de speeltuin van mijn wijk geplaatst. Zó lief, zó mooi, zó bijzonder", schrijft Kops onder een foto van het straatnaambordje. "Blijf spelen, lachen en genieten zoals Jade dat deed!", staat te lezen onder de naam Jade Speeltuin.

Kops maakte eerder dit jaar bekend dat ze is uitbehandeld en niet meer beter wordt. Op Instagram houdt ze haar honderdduizenden volgers bijna dagelijks op de hoogte van hoe het met haar gaat.