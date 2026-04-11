Jade Kops geeft update over ziekte: 'Mijn tumor groeit hard'

Jade Kops geeft update over ziekte: 'Mijn tumor groeit hard'

Vandaag, 22:10

Jade Kops heeft een nieuwe update gedeeld over haar gezondheid. In een bericht op Instagram laat ze weten dat haar tumor hard groeit en zich verder uitbreidt.

Volgens de 19-jarige Kops groeit de tumor richting onder meer haar hersenen, oor en luchtpijp. Omdat onduidelijk is hoeveel ruimte er nog is bij haar luchtpijp, mag ze momenteel niet meer eten. Haar medisch team acht de kans op verslikken te groot.

Het inspirerende leven van de ongeneeslijk zieke Jade Kops
Het inspirerende leven van de ongeneeslijk zieke Jade Kops

Verdrietig in bed

Kops, die ongeneeslijk ziek is en haar leven deelt op sociale media, schrijft dat ze het moeilijk vindt om niet meer mee te kunnen eten met haar gezin en dan verdrietig in bed ligt: "Dat zijn van die kleine pijnlijke momenten, wat deze fase enorm zwaar maakt. Het voelt als een stap naar de richting waar ik niet heen wil."

Ze krijgt momenteel het medicijn dexamethason, dat haar stabiel houdt maar ook voor extra honger zorgt. Ondanks de situatie probeert ze te genieten van kleine dingen. Zo schrijft ze dat ze op dit moment nog wel kan genieten van drinken. In haar stories laat Kops ook zien hoe haar zaterdagavond er op dit moment uitziet. "Piepende pompen, bloed in de lijn van mijn infuus: gedoe. Het is 21.30 uur en ik ben wachtende op de thuiszorg", schrijft ze.

Door ANP

