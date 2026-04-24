Jade Kops (19) overleden na jarenlange, openlijke strijd tegen kanker

De Westlandse Jade Kops is vrijdag op 19-jarige leeftijd overleden. De jonge socialmediapersoonlijkheid werd door veel mensen gevolgd omdat ze openhartig vertelde over haar jarenlange strijd tegen kanker. Sinds haar veertiende leefde ze met de ziekte.

Vrijdagmiddag werd het bericht gedeeld dat Jade is overleden: " Intens verdrietig en ontzettend trots op onze dappere dochter en zus, willen wij laten weten dat Jade vanmorgen om 05.50 uur is overleden in het bijzijn van ons."

Instagram

Via Instagram hield Jade haar volgers regelmatig op de hoogte van haar gezondheid. Ze deelde hoe zwaar de behandelingen waren, maar ook hoe ze probeerde te genieten van de momenten die ze nog had. Haar berichten werden door duizenden mensen gelezen en gedeeld.

De tumor zat aan de linkerkant van haar gezicht en groeide de afgelopen tijd verder. Artsen vertelden haar eind februari dat ze in de laatste fase van haar ziekte was beland. Jade schreef toen dat de uitslag van een MRI-scan "héél slecht" was en dat de tumor zich op meerdere plekken had uitgebreid.

Angsten

Ook vertelde ze open over haar angsten en verdriet. "Ik ben verslagen, verdrietig en bang", schreef ze in een bericht aan haar volgers. Tegelijk probeerde ze de tijd die ze nog had te gebruiken om herinneringen te maken met de mensen om haar heen.

Met haar open en persoonlijke verhalen raakte Jade veel mensen. Haar updates werden door velen gevolgd, gesteund en gedeeld op sociale media. Ze is 19 jaar oud geworden.

Laatste eer

Iedereen die Jade een laatste eer wil bewijzen, is welkom op vrijdag 1 mei rond 12.25 uur in Naaldwijk. Daar wordt een erehaag gehouden. De haag wordt gevormd vanaf de kruising Stokdijkkade/Verdilaan richting de Secretaris Verhoeffweg.

Het afscheid en de begrafenis vinden plaats in besloten kring.