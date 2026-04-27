Emotioneel moment op 538 Koningsdag: eerbetoon voor Jade Kops (19)

Op het festival 538 Koningsdag in Breda is maandag stilgestaan bij het overlijden van Jade Kops. Beelden op Instagram laten zien hoe bezoekers haar met een groot applaus herdenken. Ook werd een foto van haar getoond en klonk het nummer "Forever Young" van Alphaville.

Zangeres Emma Kok, een goede vriendin van Jade, stond eveneens stil bij het verlies. Zij plaatste op Instagram een foto van hen samen op het festival van vorig jaar, met de tekst: "1 jaar geleden vandaag. Ik mis je liefste schat!"

Strijd tegen kanker

Jade Kops overleed vrijdagochtend op 19-jarige leeftijd, in het bijzijn van haar familie. Ze leed aan een rhabdomyosarcoom, een zeldzame vorm van kanker bij kinderen. De ziekte werd bij haar vastgesteld toen ze 14 was.

Na haar diagnose deelde Jade openhartig op Instagram hoe ze met de ziekte leefde. Ook schreef ze een boek over haar ervaringen.