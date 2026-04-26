Buitenlandse media besteden aandacht aan overlijden Jade Kops

Het overlijden van Jade Kops heeft ook media in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk bereikt. Onder meer het Amerikaanse showbizzblog TMZ, entertainmentmagazine People en het Britse tabloid The Sun hebben een bericht aan de Nederlandse socialmediapersoonlijkheid gewijd.

De buitenlandse media schrijven wie Kops was en dat zij zich slechts enkele weken voor haar dood in een open brief op Instagram tot haar tumor richtte. The Sun heeft het over de "inspirerende Nederlandse tiener". Ook haar boek Voor Altijd Jong wordt genoemd.

Kanker

Jade Kops overleed vrijdag op 19-jarige leeftijd aan de gevolgen van rhabdomyosarcoom, een zeldzame vorm van kinderkanker. Zij kreeg de diagnose op 14-jarige leeftijd en schreef sindsdien openhartig op sociale media over haar leven met de ziekte.