Moeder Jade Kops blikt terug op uitvaart: 'Is gegaan zoals jij gewild had'

De moeder van Jade Kops heeft in een bericht op sociale media teruggeblikt op de uitvaart van haar dochter. Wendy Kops schrijft dat het afscheid "is gegaan zoals jij voorbereid en gewild had".

De uitvaart van Jade, die op 24 april overleed aan een zeldzame vorm van kanker, vond vrijdag plaats in besloten kring. In Naaldwijk konden mensen een erehaag vormen om haar een laatste eer te bewijzen. Daar kwamen duizenden mensen op af.

Duizenden mensen vormen erehaag

"De erehaag buiten was nog veel mooier en grootser dan we ooit hadden kunnen hopen. Duizenden mensen kwamen jou een laatste eer bewijzen. En jij reed in een prachtige open auto vol bloemen op de route. Zo indrukwekkend!", deelt Kops. "Ik kan alleen maar hopen dat je van boven mee hebt kunnen kijken."

Tijdens de uitvaart waren er optredens van Emma Kok en Claudia de Breij. Ook lag er een bloemstuk op de kist van koningin Máxima. De koningin kende Jade via haar stichting, die zich inzet voor patiënten van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Afscheid

De moeder van Jade schrijft dat het afscheid haar zwaar valt. "Nu moeten we een manier/weg gaan vinden hoe we verder moeten zonder jou, maar eerlijk gezegd heb ik op dit moment geen idee hoe ik dit moet doen."