Duizenden vormen erehaag bij emotioneel afscheid Jade Kops

Vandaag, 13:15

Duizenden mensen hebben vrijdagmiddag in Naaldwijk afscheid genomen van Jade Kops. De 19-jarige socialmediapersoonlijkheid overleed vorige week vrijdag aan de gevolgen van kanker. Om Jade een laatste eer te bewijzen, werd een erehaag gevormd om haar en de nabestaanden te laten zien hoe geliefd ze was en hoeveel levens ze heeft geraakt met haar openhartige verhaal en strijd tegen kanker.

De erehaag werd gevormd buiten het WestlandTheater De Naald. Vanaf de kruising Stokdijkkade/Verdilaan richting de Secretaris Verhoeffweg in Naaldwijk. De witte auto met daarin Jade reed stapvoets langs de mensen, die klapten terwijl de stoet voorbijtrok.

Onder de duizenden bezoekers bevonden zich ook meerdere BN'ers, zoals de hartsvriendin van Jade, Emma Kok, Claudia de Breij, Astrid Holleeder en fotograaf William Rutten. Ook Bas Smit en Nicolette van Dam stonden langs de kant om de laatste eer te bewijzen.

Op de kist van Jade lag ook een koniklijk boeket, afkomstig van koningin Máxima. zij liet eerder via de Rijksvoorlichtingsdienst weten het "heel bijzonder" te vinden "hoe open en sterk" Kops was. "Zij heeft met haar stichting veel betekend voor lotgenoten." In 2024 bezocht Máxima Kops in haar woning in 's-Gravenzande.

Zeldzame vorm van kanker

Jade Kops overleed op 19-jarige leeftijd aan de gevolgen van rhabdomyosarcoom, een zeldzame vorm van kinderkanker. Ze kreeg de diagnose op 14-jarige leeftijd en schreef sindsdien openhartig op sociale media over haar leven met de ziekte.

Na haar diagnose deelde Jade op Instagram hoe ze met de ziekte leefde. Ook schreef ze het boek Voor altijd jong over haar strijd en ervaringen en heeft zij haar eigen stichting opgericht. In 2024 werd Kops op 17-jarige leeftijd als jongste Nederlander ooit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het afscheid en de begrafenis vinden plaats in besloten kring.

Door Redactie Hart van Nederland

