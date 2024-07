Onderzoek: dure huizen deels verantwoordelijk voor daling geboorten

Een sterke stijging van de huizenprijzen zorgt voor een daling in het aantal geboorten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Sinds 2010 is het geboortecijfer dalende en dat is in ons land onlosmakelijk verbonden aan de gelijktijdige stijging van de huizenprijzen.

In de regio's waar de prijzen voor woningen het hardste stegen, daalde het geboortecijfer het hardste. Dat geboortecijfer is überhaupt de afgelopen 15 jaar al sterk gedaald in heel het land. Het aantal kinderen per vrouw is afgenomen van 1,80 in 2010 tot 1,49 in 2022. Voorlopige cijfers voor 2023 laten een verdere daling zien naar 1,43 kinderen per vrouw. Dit is het laagste geboortecijfer sinds de Tweede Wereldoorlog.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Hoog en laag

De regio die er het meeste uitspringt is Groot-Amsterdam. Daar zijn de huizen namelijk het duurst. Tussen 2010 en 2022 nam het aantal kinderen per vrouw er af van 1,64 naar 1,23. Daar tegenover staan de regio's Zuid-Limburg en Oost-Groningen, waar de huizenprijzen minder sterk stegen. Daar daalde dat aantal van 1,53 naar 1,34 per vrouw.

Deze resultaten tonen volgens de studie aan dat er inderdaad een verband bestaat tussen de stijging van de huizenprijzen en het dalen van geboortecijfers. Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) is verantwoordelijk voor de studie.