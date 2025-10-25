Terug

Zeven partijen willen verbod op groepsbelediging vrouwen in regenboogakkoord

Werk

Vandaag, 11:20 - Update: 4 uur geleden

Groepsbelediging van vrouwen en transgender personen moet verboden worden. Dat is een van de afspraken in het regenboog-stembusakkoord van lhbti+-organisatie COC, dat zaterdag is ondertekend door zeven partijen: GroenLinks-PvdA, CDA, D66, VVD, SP, Partij voor de Dieren en Volt.

De partijen willen daarnaast dat de verruiming van de transgenderwet opnieuw wordt ingediend. Die wet moet het voor transgenderpersonen makkelijker maken om hun geslacht in officiële documenten te wijzigen. Eerder werd de behandeling van de wet stopgezet na een motie van NSC en SGP.

In een verkiezingsdebat van het COC eerder deze maand noemde NSC-Kamerlid Willem Koops het schrappen van de wet een "vergissing", ook al zou zijn partij de wet niet steunen. NSC heeft het stembusakkoord niet ondertekend.

