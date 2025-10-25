Zeven partijen willen verbod op groepsbelediging vrouwen in regenboogakkoord

Groepsbelediging van vrouwen en transgender personen moet verboden worden. Dat is een van de afspraken in het regenboog-stembusakkoord van lhbti+-organisatie COC, dat zaterdag is ondertekend door zeven partijen: GroenLinks-PvdA, CDA, D66, VVD, SP, Partij voor de Dieren en Volt.

De partijen willen daarnaast dat de verruiming van de transgenderwet opnieuw wordt ingediend. Die wet moet het voor transgenderpersonen makkelijker maken om hun geslacht in officiële documenten te wijzigen. Eerder werd de behandeling van de wet stopgezet na een motie van NSC en SGP.

In een verkiezingsdebat van het COC eerder deze maand noemde NSC-Kamerlid Willem Koops het schrappen van de wet een "vergissing", ook al zou zijn partij de wet niet steunen. NSC heeft het stembusakkoord niet ondertekend.

Nieuw in het akkoord is ook steun voor een wet die de geslachtsvermelding op identiteitskaarten schrapt. Zes partijen beloven dit voorstel te steunen, het CDA neemt het “zorgvuldig in overweging”. Verder bevat het akkoord afspraken over extra bescherming voor lhbti+-asielzoekers, zoals aparte opvangplekken en contactpersonen in alle azc’s, en uitbreiding van het aantal discriminatierechercheurs.

Het regenboogakkoord wordt voor de vijfde keer voorafgaand aan Tweede Kamerverkiezingen gesloten. Veel wensen uit eerdere akkoorden blijven staan, zoals het verbod op conversietherapie dat inmiddels is ingevoerd.