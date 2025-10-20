Terug

Aangifte tegen hooligans die regenboogvlag van ADO in de fik zetten

Crime

Vandaag, 15:09 - Update: 21 minuten geleden

Hooligans hebben afgelopen week de regenboogvlag van voetbalclub ADO Den Haag in brand gestoken. Er circuleren beelden van deze actie op sociale media. ADO heeft inmiddels aangifte gedaan. "Binnen onze club is geen ruimte voor uitsluiting", laat de voetbalclub weten aan Omroep West.

Op de beelden is te zien hoe een in het zwart geklede jongen, met hulp van iemand anders, een fakkel gebruikt om de LHBTQ+-vlag in brand te steken. De actie kreeg wisselende reacties van supporters. Een deel van de fans uitte openlijk kritiek op de boodschap die de club met deze vlag wil overbrengen.

De beelden zijn geplaatst op thecasualultra_official, een internationaal Instagram-account dat zich bezighoudt met voetbalhooligans, spreekkoren en politieoptreden bij voetbalrellen. Het bericht heeft inmiddels 28.000 likes en is 11.700 keer doorgestuurd. Het bericht is ook gedeeld op het Nederlandse voetbalaccount Voetbalalert.

Hieronder is te zien hoe de vlag in brand is gestoken:

Met het tonen van de regenboogvlag wil ADO Den Haag uitdragen dat de club er is voor iedereen. Iedereen die ADO Den Haag een warm hart toedraagt, moet zichzelf kunnen zijn en zich sociaal veilig en geaccepteerd voelen.

"Als club vinden wij het uiteraard jammer en betreuren wij dat dit is gebeurd. De betreffende vlag hing de afgelopen jaren zonder enig probleem bij ons stadion",legt algemeen directeur Natascha van Grinsven-Admiraal van ADO Den Haag uit aan Omroep West.

"Het maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt, wat je gelooft of van wie je houdt: iedereen is welkom bij ADO Den Haag", aldus de algemeen directeur van de voetbalclub uit Den Haag.

