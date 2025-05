Toos valt op vrouwen, maar gaf haar partner het zetje om in transitie te gaan naar een man

Het komt maar weinig voor dat mensen aan een vrouw vragen waarom ze getrouwd is met een man. Maar de 40-jarige Toos uit Blaricum kreeg die vraag de laatste maanden opvallend vaak. Toos is "100 procent lesbisch", maar toch getrouwd met haar man Kaj (44), zo legt ze uit op TikTok. "Maar toen wij elkaar leerden kennen, was hij nog een vrouw. Hij is dus transgender".

In bovenstaande video vertellen Toos en Kaj meer over hun relatie, en in onze podcast kun je hun hele verhaal beluisteren.

De video van Toos werd meer dan een half miljoen keer bekeken, en kreeg bijna 3.000 reacties. De reden om haar situatie uit te leggen, is te danken aan zangeres Kelly Clarkson. "Ik zag een video van haar voorbijkomen, en plaatste daar een reactie over op mijn TikTok-account. Daar konden mensen zien dat ik getrouwd ben met een man, terwijl ik op vrouwen val. Daar krijg je vragen over", legt Toos uit in gesprek met social verslaggever Dylan Kuijpers in de serie Openhartig, te zien in bovenstaande video.

Dat haar partner Kaj zich niet prettig voelde in het lichaam van een vrouw, heeft hij altijd al geweten. "Toen Toos en ik elkaar leerden kennen, was dat ook al vrij snel bespreekbaar", aldus Kaj. "Ik had al eerder een relatie gehad waar onze dochter Senna uit voort is gekomen. Mijn vader zei toen dat hij hoopte dat ik geen tweede scheiding zou meemaken." Uiteindelijk gaf Toos het definitieve zetje. "Zij heeft heel stoer gezegd: als zij niet gelukkig is, dan kan ik ook niet gelukkig zijn. Dus laten we het proberen als man en vrouw, en dan zien we wel waar het schip strandt."

'Allerlei gevoelens' bij dochter Senna

De transitie, die voor Kaj zeven jaar geleden begon, was niet altijd makkelijk. Niet alleen voor het stel zelf, maar ook voor hun inmiddels 17-jarige dochter Senna. "Destijds werd ze er op school weleens mee gepest", legt Kaj uit. "Uiteindelijk heeft ze er een mooie spreekbeurt over gegeven in haar klas, en hebben we er ook veel met haar over gesproken. Nu doet het haar niet meer zoveel."

In een video op TikTok legt Senna zelf uit dat ze er in het begin vrij snel vrede mee had dat haar moeder uiteindelijk haar vader zou worden, maar dat daar later "allerlei gevoelens bij kwamen kijken". "Maar nu ik een stukje ouder ben, kan ik het meer onderscheiden", aldus Senna. "Mensen reageren er namelijk erg positief op." Dat valt ook Toos en Kaj zelf op. "Ik krijg veel complimenten, en mensen stellen ook veel vragen", legt Kaj uit. "We proberen op alle vragen antwoord te geven, want we zijn erg open over onze situatie, maar er zijn natuurlijk grenzen."

Volgens Kaj is er momenteel nog veel negativiteit omtrent het thema transgender. "Kijk naar Amerika. Daar is de angst onder transgender personen groot, omdat de overheid alleen het geboortegeslacht op paspoorten wil vermelden", legt hij uit. Juist omdat het voor Toos en Kaj inmiddels een hele normale situatie is, is dat ook hetgeen dat ze willen overbrengen op TikTok, benadrukken ze.

Op de vraag hoe het voor Toos is om een relatie te hebben met een man, terwijl ze op vrouwen valt, geeft ze aan dat het in het dagelijks leven niet zo lastig is. "Je groeit naar elkaar toe tijdens zo'n transitieproces, dat is heel fijn." Inmiddels is hun relatie door de transitie van Kaj een stuk sterker geworden. "Ondanks dat wij als twee vrouwen begonnen zijn, zijn we inmiddels een heel normaal gezin als mama en papa met onze zoon en dochter. We willen laten zien dat dat helemaal niet zo gek hoeft te zijn."

