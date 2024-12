Maartje (10) en honderden anderen vechten tegen tijd na sluiting transgenderzorg Zuid-Nederland

Al jaren zijn de wachtlijsten voor transgenderzorg te lang. En 900 jongeren en volwassenen in Brabant en Limburg zijn nu helemaal de pineut, omdat genderteam Zuid-Holland ermee stopt. Ze zullen dus ergens anders weer onderaan een wachtlijst belanden. Dat geldt ook voor de 10-jarige Maartje uit West-Brabant. Ze is een meisje in een jongenslichaam. Als ze straks in de puberteit komt betekent dat baardgroei en een lage stem. En dat is wel het laatste wat ze wil. De onzekerheid zorgt voor stress bij haar en haar ouders.

Krista en Emile, de ouders van Maartje, vertellen dat hun dochter sinds haar negende aangeeft een meisje te zijn. "Ze stond al een jaar op de wachtlijst bij het Genderteam en we waren opgelucht dat ze op tijd hulp zou krijgen", zegt Krista tegen Hart van Nederland. "Maar nu begint het spannend te worden. Ze is bijna elf, en als we te lang moeten wachten op puberteitsremmers, komen we in de problemen."

De ouders hebben Maartje inmiddels aangemeld bij het RadboudUMC en Amsterdam UMC, maar de wachttijden zijn daar nóg langer. "Het voelt alsof je machteloos moet toekijken hoe de tijd doortikt", aldus Emile.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Wachttijden lopen verder op

De sluiting van het Genderteam is een klap voor veel gezinnen, bevestigt Sam van den Berg van patiëntenorganisatie Transvisie. "Puberteitsremmers zijn cruciaal om de ontwikkeling van het lichaam tijdelijk stil te zetten. Zonder deze remmers moeten transgenders ingrijpende operaties ondergaan, die we anders kunnen voorkomen."

Volgens Van den Berg ligt het probleem bij de beperkte zorgcapaciteit en het feit dat genderzorg voor kinderen nog steeds onder de jeugdwet valt. "Hierdoor is er onvoldoende specialistische hulp beschikbaar, en dat heeft ernstige gevolgen voor mensen zoals Maartje."

Van den Berg benadrukt dat het niet alleen een persoonlijk drama is, maar dat de hele samenleving dit voelt. "Als deze kinderen niet op tijd geholpen worden, leidt dat uiteindelijk tot hogere kosten door intensievere medische trajecten. Het is een zorgprobleem dat ons allemaal raakt."