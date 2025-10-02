Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Geen mensen uit lhbti-gemeenschap gedwongen naar Oeganda'

'Geen mensen uit lhbti-gemeenschap gedwongen naar Oeganda'

Beleid

Vandaag, 13:15

Link gekopieerd

Mensen uit de lhbti-gemeenschap worden niet gedwongen naar Oeganda gestuurd, heeft demissionair minister David van Weel (Asiel, Buitenlandse Zaken) beloofd. Hetzelfde geldt voor mensen uit andere groepen "die kans lopen op vervolging onder Oegandese wetten die niet voldoen aan onze mensenrechtenstandaarden".

In een debat in de Tweede Kamer zei de VVD-minister dat Nederland verantwoordelijk is voor mensen die kans hebben om vervolgd te worden in Oeganda. Hij onderschreef zorgen van Kamerleden over de mensenrechtensituatie in het Afrikaanse land, maar zei ook dat Nederland door de relatie die het heeft met Oeganda daarover juist in gesprek kan gaan.

Vorige week maakte Van Weel de afspraak met Oeganda om asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven en uit die regio komen, gedwongen naar het land in het midden van Afrika te sturen. Van Weel zei op verzoek van Oeganda weinig over de intentieverklaring bekend te kunnen maken. Dat wil hij pas als de deal officieel is.

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.