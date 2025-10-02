'Geen mensen uit lhbti-gemeenschap gedwongen naar Oeganda'

Mensen uit de lhbti-gemeenschap worden niet gedwongen naar Oeganda gestuurd, heeft demissionair minister David van Weel (Asiel, Buitenlandse Zaken) beloofd. Hetzelfde geldt voor mensen uit andere groepen "die kans lopen op vervolging onder Oegandese wetten die niet voldoen aan onze mensenrechtenstandaarden".

In een debat in de Tweede Kamer zei de VVD-minister dat Nederland verantwoordelijk is voor mensen die kans hebben om vervolgd te worden in Oeganda. Hij onderschreef zorgen van Kamerleden over de mensenrechtensituatie in het Afrikaanse land, maar zei ook dat Nederland door de relatie die het heeft met Oeganda daarover juist in gesprek kan gaan.

Vorige week maakte Van Weel de afspraak met Oeganda om asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven en uit die regio komen, gedwongen naar het land in het midden van Afrika te sturen. Van Weel zei op verzoek van Oeganda weinig over de intentieverklaring bekend te kunnen maken. Dat wil hij pas als de deal officieel is.

ANP