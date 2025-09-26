Prijs voor Femke Halsema om inzet lhbtiq+-gemeenschap

Er is een speciale prijs uitgereikt aan de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Voor haar inzet voor de lhbtiq+-gemeenschap heeft zij vrijdagavond een Winq Award gekregen. Die award is aan haar gegeven voor de manier waarop zij in woord en daad de rechten van de regenbooggemeenschap verdedigt, zoals het bezoeken van de verboden pridemars in Budapest.

Ze kreeg de zogenaamde Ally Award, oftewel de prijs voor een uitmuntend bondgenoot van de lhbtiq+-gemeenschap. Andere awards gingen naar de VPRO voor de podcast En niemand bleef onaangeraakt en naar Queer Boxing, een gratis Amsterdam initiatief om queer mensen meer zelfvertrouwen te geven.

Rechten en acceptatie

Halsema noemde het een eer om deze prijs te mogen ontvangen. "De regenbooggemeenschap heeft 'allies' (bondgenoten) hard nodig. Wereldwijd staan rechten en acceptatie onder druk. Ook in Amsterdam. Daarom zetten we ons keihard in voor zichtbaarheid, voor acceptatie en het vieren van verschillen. Dat kan de gemeenschap niet alleen, dat moeten we met zijn allen doen", zei ze in haar dankwoord.

De Amsterdamse burgemeester was afgelopen juni prominent aanwezig bij de pridemars in Hongarije, meer specifiek in de hoofdstad Boedapest. De Pride stond daar dit jaar extra onder druk door de strengere wetgeving van premier Orbán, die al langer onder vuur ligt vanwege zijn conservatieve koers en harde optreden tegen lhbtiq+-initiatieven.

Destijds stonden meerdere Nederlandse bewindslieden er niet om te springen om zich bij Halsema aan te sluiten: