Burgemeester Halsema niet vervolgd voor deelname aan Pride Boedapest

De politie in Boedapest ziet af van vervolging van deelnemers aan de verboden Pride-manifestatie, waaronder ook burgemeester Femke Halsema en andere Nederlandse politici. De Hongaarse overheid had de optocht officieel verboden, maar desondanks liepen verschillende aanwezigen toch mee.

Volgens de politie konden zij niet weten dat het evenement illegaal was. De oppositiepartijen en de gemeente Boedapest hadden in hun communicatie namelijk de indruk gewekt dat de Pride toch als gemeentelijke bijeenkomst kon doorgaan.

Vanuit het toen nog missionaire kabinet was er eind mei weinig enthousiasme onder de kabinetsleden om deel uit te maken van de Nederlandse delegatie die naar de Pride in Boedapest zou gaan.

1:17 Vicepremiers niet eens over invulling aanwezigheid pride Hongarije

Al twijfels over haalbaarheid van vervolging

De Hongaarse Orde van Advocaten had al twijfels geuit over de juridische haalbaarheid van vervolging. Ook werd duidelijk dat de politie gebruikmaakte van gezichtsherkenningstechnologie om deelnemers op te sporen, die in theorie een boete van ruim 500 euro hadden kunnen krijgen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Burgemeester Halsema had vooraf al aangegeven dat ze zich mogelijk moest verantwoorden bij de Hongaarse autoriteiten, omdat ze niet beschikte over een diplomatiek paspoort. Uiteindelijk wordt ze dus toch niet vervolgd, zo blijkt nu.

Of de organisatoren van de verboden manifestatie wél worden aangepakt is nog niet duidelijk. Volgens een recente wet in Hongarije kunnen zij in het ergste geval een gevangenisstraf van een jaar krijgen.

Strenge wetgeving tegen lhbti-initiatieven

De Pride in Boedapest stond dit jaar extra onder druk door de strengere wetgeving van premier Orbán, die al langer onder vuur ligt vanwege zijn conservatieve koers en harde optreden tegen lhbti-initiatieven.

ANP