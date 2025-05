Halsema roept kabinet op om vrede in de Gazastrook af te dwingen

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft in een toespraak in de gemeenteraad gezegd dat het kabinet Israël tot de orde moet roepen. "Het Nederlandse kabinet zegt een streep in het zand te trekken. Dat is enkel betekenisvol als het tot praktische daadkracht leidt: de Israëlische regering tot de orde wordt geroepen en vrede wordt afgedwongen."

Eerder kwam de burgemeester zelf nog onder vuur te liggen wegens de hevige escalatie van geweld de avond dat Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv een wedstrijd speelde in de ArenA. Voor het geweld tegen de Maccabisupporters die avond, en breder getrokken de mogelijke Jodenhaat, biedt zij in bovenstaande video haar excuses aan.

Ook noemde ze dat de directeur van het NIOD en onafhankelijke mensenrechtenorganisaties spreken van genocidaal geweld in Gaza. "Als dergelijke gezaghebbende instituten tot deze analyse komen dan moeten we het politieke meningsverschil achter ons laten en eensluidend de gruwelijkheid van de mensenrechtenschendingen veroordelen."

Streep in het zand

Vorige week zei minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) dat Nederland wil dat de EU onderzoekt of Israël zich nog wel houdt aan regels over mensenrechten en democratische principes. Daarmee wilde hij een "streep in het zand trekken".

"Als onze nationale regering vandaag niet opkomt voor mensenrechten in het buitenland, dan twijfelen mensen of morgen hun mensenrechten in Nederland worden beschermd", zei Halsema verder.

De burgemeester kreeg in de raad vragen van DENK en GroenLinks in aanloop naar de herdenking van de Nakba op donderdag. Dan wordt herdacht dat in 1948, na de stichting van de staat Israël, honderdduizenden Palestijnen werden verdreven.

DENK vroeg om een teken van solidariteit. Dat komt er, zo liet de burgemeester weten. Vanaf donderdagavond tot zondagavond projecteert de gemeente op het Eye Filmmuseum een afbeelding van Hind Rajab, een Palestijns meisje dat is doodgeschoten door Israëlische soldaten. "Daarbij zullen wij een oproep tot vrede plaatsen."

Reactie Israëlische ambassadeur

De Israëlische ambassadeur in Nederland Modi Ephraim zegt "diep geschokt" te zijn door de oproep van Halsema. "Haar woorden verdraaien niet alleen de realiteit van het huidige conflict, maar gaan ook voorbij aan het lijden van de Israëlische slachtoffers en de context waarin deze oorlog zich heeft ontvouwd", schrijft Ephraim op X.

Volgens hem verdedigt Israël zich tegen Hamas en is die Palestijnse beweging de oorlog begonnen door op 7 oktober 2023 een grootschalige aanval te plegen. "Dat de burgemeester van Amsterdam deze gruweldaad slechts terloops vermeldt, terwijl ze kritiekloos de propaganda van Hamas en ongeverifieerde beweringen over 'genocide' door Israël versterkt, is een diep moreel falen."

Dat Halsema in haar toespraak verwees naar het NIOD en mensenrechtenorganisaties die spreken van 'genocidaal geweld' in Gaza noemt Ephraim "pijnlijk", vooral dat zij deze woorden juist gebruikt "in een stad met een Joodse geschiedenis die zo diep en tragisch is". Hij wijst daarbij ook op het geweld dat afgelopen november ontstond na de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv en de demonstraties rond de opening van het Nationaal Holocaustmuseum.

Hart van Nederland/ANP