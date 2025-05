PVV-vicepremier Agema 'verrast' door kritiek collega op Israël

PVV-vicepremier Fleur Agema was "verrast" door de kritiek die collega-minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) afgelopen week in een brief aan de EU-buitenlandchef Kaja Kallas uitte op het optreden van Israël in Gaza. Dat vertelt ze tijdens de inloop van de ministerraad.

De bewindsvrouw erkent dat het "heel gebruikelijk" is dat ministers brieven sturen zonder die eerst met al hun collega's te bespreken. Maar: "Als iets gevoelig ligt, is het ook gebruikelijk dat je dat wél bespreekt."

Agema wilde voor aanvang van de ministerraad niet nader op de kwestie ingaan. Op de vraag of zij de kritiek van Veldkamp op Israël deelt, antwoordde zij: "Er is eenheid van kabinetsbeleid, ik kan niet anders." De PVV-zorgminister zei ook dat het conflict tussen Israël en Hamas "heel veel grijstinten" kent, en dat het mogelijk is de Joodse staat te steunen, maar toch kritisch te zijn.

ANP