Minister Veldkamp hoopt dat Gazabestand stap richting blijvende vrede is

Minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken spreekt op X van "goede berichten over een staakt-het-vuren in Gaza". Nederland pleitte al langer voor een akkoord, benadrukt hij. "Laat dit een eerste stap zijn richting duurzame en blijvende vrede", zo luidt de hoop van de bewindsman.

Afgelopen jaar stonden mensen van Palestijnse en Joodse afkomst en hun sympathisanten vaak lijnrecht tegenover elkaar in Nederland. De Palestijn Mahmoud en de Jood Jules laten in de bovenstaande video zien dat het ook anders kan.

"Het is nu van groot belang dat de deal standhoudt en dat het geweld stopt, zodat de Israëlische gijzelaars veilig naar huis kunnen terugkeren en de mensen in Gaza de humanitaire hulp krijgen die zij dringend nodig hebben", aldus Veldkamp. Hij dankt de Verenigde Staten, Egypte en Qatar voor het bemiddelingswerk.

De details van het bestand, dat op 19 januari moet ingaan, lekken via internationale media naar buiten. Het zou in eerste instantie gaan om een staakt-het-vuren van zes weken. Hamas laat Israëlische gijzelaars vrij, en in ruil daarvoor komen honderden Palestijnen vrij uit Israëlische gevangenissen, zo zou zijn afgesproken.

'Grote doorbraak'

Dick Schoof noemt het staakt-het-vuren "een grote doorbraak die ik enorm toejuich". De premier roept beide partijen op X op zich aan de afspraken te houden, "zodat er veel meer cruciale humanitaire hulp de noodlijdende bevolking van Gaza kan bereiken en de gegijzelden eindelijk herenigd kunnen worden met hun geliefden."

Zonder de inzet van de Verenigde Staten, Egypte en Qatar was dit akkoord er volgens Schoof niet gekomen. "Deze deal is een belangrijke stap in de richting van de-escalatie in het Midden-Oosten en een duurzame vrede."

De premier zegt dat ook Nederland zich hard heeft gemaakt voor de wapenstilstand. "We kunnen ook alles in het werk stellen dat humanitaire hulp naar Gaza kan plaatsvinden en zullen ook zorgen dat de middelen die daarvoor nodig zijn er ook komen", aldus Schoof in een toelichting aan journalisten.

Hart van Nederland/ANP