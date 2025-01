Israël en Hamas bereiken akkoord, UNICEF roept op tot grootschalige hulpoperatie

Israël en de Palestijnse beweging Hamas hebben een akkoord bereikt over een staakt-het-vuren bereikt voor de Gazastrook, na vijftien maanden bloedige strijd. Dat meldden meerdere media op basis van onder anderen Amerikaanse functionarissen. UNICEF roept op tot "een grootschalige humanitaire hulpoperatie" in het gebied om levens te redden. De hulp voor kinderen moeten daarin centraal staan". En daar is ook de steun van de Nederlandse regering voor nodig.

Afgelopen jaar stonden mensen van Palestijnse en Joodse afkomst en hun sympathisanten vaak lijnrecht tegenover elkaar in Nederland. De Palestijn Mahmoud en de Jood Jules laten in de bovenstaande video zien dat het ook anders kan.

Onderhandelaars bereikten een overeenkomst, dat vanaf zondag 19 januari van kracht gaat, dat de wapens worden neergelegd en Palestijnse gevangenen worden geruild tegen de gijzelaars die nog in handen zijn van Hamas. De precieze uitvoering van de deal nog wordt uitgewerkt met zowel Hamas als Israël.

Het bestand komt kort voor de inauguratie van de Amerikaanse president Donald Trump en volgt na maandenlange onderhandelingen tussen bemiddelaars uit Qatar en Egypte, met de steun van de Verenigde Staten.

Eerste zorg is voor de kinderen in Gaza

UNICEF benadrukt dat het akkoord wel echt moet leiden tot een permanent staakt-het-vuren. "Dat er nu een akkoord ligt, is goed nieuws, maar het komt veel en veel te laat. De humanitaire noden in Gaza zijn immens: duizenden kinderen lijden aan ernstige ondervoeding, hebben ruim een jaar geen onderwijs gehad en kampen met diep trauma door het verlies van hun familie, huizen en veiligheid", zegt directeur Suzanne Laszlo van UNICEF Nederland.

"Kinderen zijn ziek van de kou, lijden aan ernstige honger en hebben nauwelijks toegang tot gezondheidszorg. Daarom is een grote en ongehinderde humanitaire hulpoperatie waarbij kinderen centraal staan, nu van levensbelang."

Volgens UNICEF zijn minstens 800 tot 1000 vrachtwagens per dag nodig om basisbehoeften zoals voedsel, water en gezondheidszorg in Gaza te garanderen.

Tienduizenden doden

Israëlische troepen vielen Gaza binnen nadat strijders onder leiding van Hamas op 7 oktober 2023 Israël binnenvielen en 1200 soldaten en burgers om het leven brachten. Meer dan 250 buitenlanders en Israëliërs werden ontvoerd. Bij de Israëlische vergelding in Gaza kwamen ruim 46.000 mensen om het leven, volgens cijfers van het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid.