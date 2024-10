Ambtenaren die tegen Gazabeleid demonstreren: 'We worden genegeerd door minister'

De rijksambtenaren die elke week protesteren tegen het Gazabeleid van het kabinet voelen zich "genegeerd" door minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken). De bewindsman is niet op de uitnodiging ingegaan om donderdag tijdens een protest een boek van de ambtenaren in ontvangst te nemen uit handen van oud-minister Jan Pronk (o.a. Ontwikkelingssamenwerking).

Dat Veldkamp tegenover het ANP heeft gesuggereerd dat hij alleen via derden van de uitnodiging heeft vernomen, vindt een woordvoerder van de ambtenaren "ontluisterend". "Ik heb het vernomen via mensen die mij berichten uit appgroepen doorgaven - privé - dat ik kennelijk daar geagendeerd stond. Maar daar was ik niet mee bekend", zei Veldkamp donderdag. Hij kon niet aanwezig zijn, omdat hij die dag voor diverse debatten in de Tweede Kamer moest zijn.

Een dag later zegt zijn woordvoerder dat het ministerie wel wist dat de bewindsman was uitgenodigd, wat ook blijkt uit correspondentie die het ANP heeft ingezien. Omdat de minister door Kamerverplichtingen verhinderd was, is aangeboden dat een hoge ambtenaar het boek in ontvangst zou nemen. De minister is bereid om een afspraak te maken met Pronk om het boek later alsnog in ontvangst te nemen, maar niet tijdens een protest.

Elke donderdag protest

De protesterende ambtenaren zijn "gedesillusioneerd" over de manier waarop Veldkamp op de uitnodiging heeft gereageerd. "We worden getolereerd en tegelijkertijd genegeerd. Terwijl het zijn eigen medewerkers zijn", zegt hun woordvoerder.

Ambtenaren van verschillende ministeries en uitvoeringsorganisaties demonstreren sinds december elke donderdag voor de ingang van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Normaal gesproken doen ze dat alleen rond lunchtijd. Deze keer deden ze dat de hele dag, ruim een jaar na de dodelijke aanval van Hamas op Israël waardoor het geweld oplaaide. In het boek dat ze wilden overhandigen staan toespraken die het afgelopen jaar zijn gehouden tijdens de demonstraties.

ANP