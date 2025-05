Schoof reageert op Israëlische plannen in Gaza: 'Zorgelijk'

Premier Dick Schoof heeft zich dinsdag kritisch uitgelaten over de nieuwe plannen van Israël in de Gazastrook. Die noemt hij “zorgelijk”. Israël maakte maandag bekend het Palestijnse gebied verder te willen bezetten, en kondigde een intensieve militaire operatie aan om Hamas volledig uit te schakelen.

Tijdens de Dodenherdenking op 4 mei protesteerden verschillende mensen door tijdens de speech van Schoof demonstratief met de rug naar hem toe te staan. Daarmee wilden ze hun afwijzing tonen van de vermeende stilte van de premier tegenover de internationale situatie in Gaza. Bekijk er meer over in bovenstaande video.

Schoof roept Israël op “een andere koers te varen en gesprekken over een staakt-het-vuren te hervatten”. Daarmee sluit Nederland zich aan bij eerdere internationale zorgen over de humanitaire situatie in Gaza en de dreiging van verdere escalatie.

'Volledige vernietiging'

De Israëlische minister van Financiën, Bezalel Smotrich, heeft inmiddels harde taal uitgeslagen over wat hij ziet als de uitkomst van de oorlog. Volgens hem zal Gaza bij een overwinning van Israël "volledig worden vernietigd" en dat de inwoners uiteindelijk naar andere landen moeten vertrekken.

Volgens Smotrich zouden burgers eerst naar het zuiden worden gestuurd, naar een zogeheten humanitaire zone, om van daaruit "in groten getale naar derde landen" te vertrekken. Eerder stelde hij online al: "We gaan eindelijk Gaza veroveren. We zijn niet langer bang voor het woord bezetting."

Netanyahu wil Hamas ‘verslaan’

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu maakte maandag bekend dat het leger zich voorbereidt op een grootschalige operatie. Zijn doel is daarbij volgens hem om Hamas volledig te verslaan.

Hart van Nederland/ANP