Schoof na bekogeling met rookbom: 'Ik begrijp dat woede op mij als premier gericht is'

Premier Dick Schoof is niet te spreken over de protestactie maandagmiddag op het hoofdpodium in Wageningen, zegt hij tegen Hart van Nederland. Tijdens het Bevrijdingsfestival is een rookbom naar Schoof en de Poolse premier Tusk gegooid. "Zoiets doe je niet."

"Demonstreren is een goed recht in Nederland. Maar ik vind het niet fatsoenlijk om dat op 4 of op 5 mei te doen", aldus de premier vlak nadat hij het bevrijdingsvuur in Wageningen had ontstoken. Het interview werd op verzoek van de premier naar binnen verplaatst omdat demonstranten op afstand 'Free Palestine' scandeerden.

"Ik vind het vooral erg jammer. Demonstreren, en daarmee de vrijheid van meningsuiting, is een cruciaal onderdeel van de vrijheid. Dus ik ga niet zeggen dat het niet kan, maar ik vind het wel jammer dat het op deze dagen gebeurt.

Op de vraag of hij zich persoonlijk aangevallen voelt door de felle kritiek, antwoordt Schoof nuchter: "Ik ervaar de woede niet als iets dat op mij persoonlijk wordt gericht. Maar ik ben wel de minister-president van dit land. Dat het zich dan op mij richt als 'doe er wat aan', dat snap ik wel." De vergelijking die iemand maakte met de NSB noemt hij echter "ongepast" en "onterecht".

Toen Schoof maandag het hoofdpodium van het festival in Wageningen opkwam, werd er boegeroepen en werd er een rookbom op het podium gegooid. Schoof laat weten ook dat "ongepast" te vinden: "Dat er dan toch iemand is die denkt dat die dat mag doen."

Na het gooien van de rookbom werden Schoof en Tusk van het podium begeleid. Even later verschenen ze weer en stak Schoof het bevrijdingsvuur aan. "Gelukkig konden we dat nog wel doen", aldus Schoof. "Het vieren van de vrijheid staat centraal."

Verstoringen

Het was de tweede keer maandag dat een plechtigheid in Wageningen werd verstoord. Eerder werd de toespraak van defensieminister Ruben Brekelmans verstoord door een pro-Palestijns protest. Zondagavond op de Dam riep een persoon na de toespraak van Schoof "Schande, bloed aan de handen!" en tientallen mensen keerden hem de rug toe.