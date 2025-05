Rookbom naar premier Schoof gegooid, Poolse premier Tusk mogelijk geraakt

Tijdens het Bevrijdingsfestival in Wageningen is een rookbom naar premier Dick Schoof en de Poolse premier Tusk gegooid. Dat gebeurde tijdens een speech van Schoof op het podium. Ook klonk boe-geroep vanuit het publiek.

Op beelden is te zien dat de Poolse premier, die naast Schoof staat, lijkt te worden geraakt door de bom. Kort daarna worden de twee geëvacueerd door beveiligers.

Een v rouw die bij het podium staat, heeft alles gezien: "Ik was echt bang, ik stond er middenin. Er werd geduwd en het was echt niet fijn", zegt ze tegen Hart van Nederland. "De demonstraties liep nog heel even door nadat Schoof het podium afliep, maar het zwakt nu af nu RONDÉ aan het spelen is."

Even later verschenen Schoof en Tusk weer op het podium, waar Schoof het bevrijdingsvuur ontstak. Daarmee was het startschot gegeven voor de veertien bevrijdingsfestivals in Nederland. Na het ontsteken van het vuur volgde een optreden van de band RONDÉ.

'Rode kaart'

Veel mensen in het publiek houden een papier omhoog met daarop de zin 'Wij trekken een rode lijn'. Eerder maandag deelden demonstranten de 'rode kaarten' uit aan toeschouwers, zodat mensen deze omhoog konden houden als Schoof het bevrijdingsvuur op het bevrijdingsfestival ontsteekt.

De demonstranten stonden maandagochtend op de Marijkeweg met een van stof gemaakte 'rode lijn'. Ze hielden deze vast omdat Schoof de verantwoordelijkheid draagt voor "een kabinet dat weigert een rode lijn te trekken tegen het grootschalige geweld gepleegd door Israël, ondanks overweldigend bewijs van genocide op het Palestijnse volk", aldus de organisatie.

Herdenking verstoord

Het is al de tweede keer maandag dat een plechtigheid in Wageningen wordt verstoord. Tijdens de Nationale Herdenking van de Bevrijding liepen activisten tijdens de toespraak van defensieminister Ruben Brekelmans het 5 Mei Plein op. Er werden leuzen geroepen, onder meer 'Free Palestine'. Vijf mensen zijn aangehouden.