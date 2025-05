Defensie hekelt verstoring herdenking: 'Getuigt van weinig fatsoen'

Het ministerie van Defensie veroordeelt de actie van demonstranten op het 5 Mei Plein in Wageningen maandag. "Natuurlijk heeft een ieder het recht de demonstreren, maar het doorbreken van deze plechtigheid getuigt van weinig fatsoen", laat het ministerie weten aan Hart van Nederland.

De Nationale Herdenking van de Bevrijding in Wageningen is maandag kort verstoord door een protest op het 5 Mei Plein. Twee mensen liepen tijdens de toespraak van defensieminister Brekelmans het plein op. Er werden leuzen geroepen, onder meer 'Free Palestine'.

De politie verwijderde de demonstrant van het plein. Vijf mensen zijn aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.

Toespraak

Het ministerie benadrukt dat het een bijzondere dag is waarop we 80 jaar vrijheid vieren, in aanwezigheid van vele veteranen en militairen.

Brekelmans maakte zijn toespraak af, maar pauzeerde wel af en toe tijdens het politie-ingrijpen. Aan het einde van zijn voordracht zei hij: "Ik zeg dat ook tegen de mensen die we hier zojuist zagen: laten we elkaar stevig vasthouden en ons niet uit elkaar laten spelen, dat is wat ons allen te doen staat."