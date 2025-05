Feesten, Bevrijdingsvuur en het koningspaar: dit gebeurt op Bevrijdingsdag

Door het hele land wordt op 5 mei de vrijheid gevierd. Rond middernacht is het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken, en op maar liefst veertien plekken zijn maandag gratis Bevrijdingsfestivals met verschillende artiesten. Er gebeurt een hoop, dus hieronder op een rijtje wat we zoal allemaal kunnen verwachten deze Bevrijdingsdag.

Het begon allemaal in de nacht al in Wageningen, waar het Nationaal Bevrijdingsvuur werd ontstoken. De eer was aan oorlogsveteranen Mervyn Kersh (100) uit het Verenigd Koninkrijk en Nick Janicki (101) uit Canada. Samen met burgemeester Floor Vermeulen staken zij het vuur aan, dat symbool staat voor vrijheid.

Na het aansteken van de vlam klonk het Wilhelmus en ging de Nationale Bevrijdingsvuurestafette van start, waarbij een recordaantal van ruim 5000 lopers het vuur met fakkels door het land verspreidt. In Wageningen vindt ook de jaarlijkse 5 mei-lezing plaats. Dit jaar wordt die gehouden door de Poolse premier Donald Tusk.

Bevrijdingsfestivals

Dan staat 5 mei natuurlijk ook in het teken van de Bevrijdingsfestivals. Op veertien plekken barst het feest los en de bekende artiesten Antoon, Zoë Tauran, Rondé en Hannah Mae zijn dit jaar Vrijheidsambassadeurs en vliegen per helikopter van podium naar podium:

Bevrijdingsfestivals Almere , in de binnenstad, met optredens van onder andere Antoon

Amsterdam , verspreid door de stad. Met optredens van onder andere Hannah Mae

Assen , op festivalterrein Baggelhuizen, met optredens van onder andere Hannah Mae

Den Bosch , bij het fort de Pettelaarse Schans, met optredens van onder andere Zoë Tauran

Den Haag , op het Malieveld, met optredens van onder andere Hannah Mae

Groningen , op de drafbaan, met optredens van onder andere Zoë Tauran

Haarlem , in stadsbos Haarlemmerhout, met optredens van onder andere Rondé

Leeuwarden , in de binnenstad, met optredens van onder andere Rondé

Roermond , in de binnenstad, met optredens van onder andere Hannah Mae

Rotterdam , in het Park, met optredens van onder andere Antoon

Utrecht , in park Transwijk, met optredens van onder andere Rondé

Vlissingen , in de binnenstad, met optredens van onder andere Antoon

Wageningen , in de binnenstad, met optredens van onder andere Zoë Tauran en Rondé

Zwolle, in het Wezenlandenpark, met optredens van onder andere Zoë Tauran

Traditiegetrouw eindigt de dag in Amsterdam met het concert aan de Amstel. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn hierbij. Zanger Yves Berendse gaat de boel presenteren.

Bekijk deze video, waarin Hart van Nederland-verslaggever Pieter de Graag vertelt wat er staat te gebeuren bij de Bevrijdingsfestivals, onder meer in Haarlem:

2:24 Bevrijdingsfestival in Haarlem is er klaar voor: grote drukte verwacht

Wat gaan we doen?

Steden verwachten grote drukte, onder meer omdat 2025 een lustrumjaar is en daarom meer mensen vrij dan normaal. Volgens minister Eddy van Hijum krijgt inmiddels bijna een derde van de werkenden standaard vrij op 5 mei in plaats van om de vijf jaar.

Hoewel er genoeg te doen is, blijft ook een groot deel van de Nederlanders (39 procent) thuis, blijkt uit het Hart van Nederland-panel. Verder blijkt dat we de vlag uitsteken en een dagje erop uitgaan:

Wat doen we met Bevrijdingsdag? Thuis blijven: 39 procent

De vlag uitsteken: 30 procent

Een dagje eropuit (wandelen, fietsen, of de auto): 14 procent

Tv-programma’s kijken of documentaires over de oorlog: 14 procent

Werken: 13 procent

Naar een café en/of terras: 9 procent

Met familie afspreken: 8 procent

Naar een Bevrijdingsfestival: 7 procent

Met vrienden afspreken: 7 procent

Naar een herdenking of officiële ceremonie: 6 procent

Een hapje eten in de horeca: 6 procent

Sporten: 5 procent

Een overnachting (op een camping, B&B of hotel): 2 procent

Vrijwilligerswerk: 2 procent

Een boek lezen over de oorlog: 1 procent

Weer

Het weer lijkt tot slot mee te vallen. Er is veel zon, maar er trekken 's ochtends vanuit het noorden ook wolkenvelden over met hier en daar wat gespetter. In de middag is de zon geregeld te zien en in het zuidwesten valt misschien een enkele bui. Het wordt zo'n 13 tot 14 graden in het noorden en zuiden van het land, en ongeveer 15 graden in het midden.