Zes mensen opgepakt rond dodenherdenking op de Dam

De politie heeft zes mensen opgepakt op en rondom de Dam, waar zondag de Nationale Herdenking plaatsvond. Eerder was nog sprake van vijf aanhoudingen.

Drie van hen zijn opgepakt voor het verstoren van de dodenherdenking. Zo zouden er leuzen zijn geroepen. De politie wil niet zeggen om wat voor leuzen het ging, maar op beelden op sociale media is te zien hoe een vrouw die wordt opgepakt "Free Palestine" roept.

Een persoon werd opgepakt voor openbare dronkenschap, een ander omdat hij of zij geen identificatie bij zich had, en weer een ander omdat hij of zij een gebiedsverbod had.

ANP