Thieme (11) maakt eigen tank en rijdt nu door Breda voor bevrijding

De 11-jarige Thieme heeft samen met zijn vader Pim-Martijn zijn skelter omgebouwd tot een tank. Megatrots zijn ze op het eindresultaat en Thieme gaat er zondag mee pronken tijdens de herdenking in Breda. Want zijn skelter is omgebouwd tot een kopie van een pantservoertuig waarmee Polen tijdens WOII Breda heeft bevrijd.

Hij doet zijn uniform aan, z'n barret op en stapt in zijn tank. De 11-jarige Thieme uit Teteringen is helemaal klaar voor de herdenking in Breda zondagavond. Vijf jaar lang heeft hij samen met zijn vader gesleuteld aan een skelter om die om te bouwen tot een kopie van een pantservoertuig.

"Het begon allemaal tijdens de lockdown", vertelt vader Pim-Martijn aan Hart van Nederland. "We wilden iets gaan doen en door onze gemeenschappelijke interesse in de Tweede Wereldoorlog besloten we dit te doen."

"We verveelden ons en toen kwamen we zomaar op het idee om een tank te gaan bouwen", vertelt Thieme. Maar dat is niet omdat hij een liefde voor tanks heeft. "Er is niks echt leuks aan tanks, er wordt oorlog mee gevoerd. Maar ik vind de Tweede Wereldoorlog interessant. Vooral de bevrijding vind ik interessant, omdat dat zo lang heeft geduurd."

Lastiger dan gedacht

Aanvankelijk dachten ze wel snel klaar te zijn, maar het bleek toch lastiger dan gedacht. "We hebben de tank drie keer opnieuw moeten bouwen", vertelt vader Pim-Martijn. "We hadden eerst delen van hout gemaakt maar dat bleek te zwaar. Dus zijn we uiteindelijk met een 3D-printer aan de slag gegaan."

Omstanders in Breda zijn onder de indruk. "Mijn ogen vallen eruit, ik heb dit nog nooit gezien. Ik vind het super."