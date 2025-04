Waarom de één wél vrij is op 5 mei en de ander niet

Waarom moet jij wel werken volgende week maandag en anderen niet? Niet iedereen mag op 5 mei zijn werk laten liggen. Dat sommige mensen wél vrij zijn op Bevrijdingsdag en anderen niet komt door hoe deze feestdag juridisch en praktisch is geregeld in Nederland.

Bevrijdingsdag is géén verplichte vrije dag volgens de Arbeidstijdenwet. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Eerste Kerstdag of Koningsdag, is 5 mei maar eens in de 5 jaar officieel een nationaal erkende feestdag met een vrije dag. De laatste keer was in 2020, de volgende keer dus dit jaar.

In de andere jaren is het afhankelijk van wat er in je cao, je contract of het bedrijfsreglement staat. Zo geven sommige sectoren elk jaar vrij op 5 mei, andere alleen in die officiële lustrumjaren, en er zijn ook werkgevers die personeel helemaal geen vrij geven.

Kans groot dat je moet werken

Werk je in de horeca, de zorg of de detailhandel? Dan is de kans groot dat je gewoon moet werken. Maar bij de overheid of in het onderwijs is het net weer anders geregeld. Ook overheidsinstellingen, gemeentes en scholen bepalen vaak zelf of ze op 5 mei dicht zijn.

Kortom: of jij op 5 mei 2025 een vrije dag hebt, hangt af van jouw situatie. Om te weten waar je aan toe bent, moet je dit checken in je cao of vraag het na bij je werkgever.

Kabinet wil verandering, is dat mogelijk?

Het aantal Nederlanders dat jaarlijks vrij is op Bevrijdingsdag zit echter wel in de lift. In 2022 was 27 procent van de Nederlanders vrij op deze dag, en in 2024 ging het al om 34 procent. Het kabinet komt nu met een oproep aan werkgevers en werknemers om ervoor te zorgen dat meer mensen vrij zijn op Bevrijdingsdag. Werkgevers staan echter nog niet om het idee te springen, meldt het AD. Een extra vrije dag betekent dat de bedrijven zelf moeten opdraaien voor de kosten, en dat zien ze niet zitten.