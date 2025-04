Kabinet roept op: maak van Bevrijdingsdag een jaarlijkse vrije dag

Ondanks dat Bevrijdingsdag elk jaar een officiële nationale feestdag is, moeten veel Nederlanders op deze dag gewoon werken. Het kabinet wil daar nu een stokje voor steken door van Bevrijdingsdag een vaste vrije dag te maken. Een Kamermeerderheid is voor om ervoor te zorgen dat iedereen voortaan vrij is op deze dag, meldt het AD dinsdag.

Het aantal Nederlanders dat jaarlijks vrij is op Bevrijdingsdag zit in de lift. In 2022 was 27 procent van de Nederlanders vrij op deze dag, en in 2024 ging het al om 34 procent. Het kabinet komt nu met een oproep aan werkgevers en werknemers om ervoor te zorgen dat meer mensen vrij zijn op Bevrijdingsdag.

Werkgevers staan echter nog niet om het idee te springen, meldt de krant. Een extra vrije dag betekent dat de bedrijven zelf moeten opdraaien voor de kosten, en dat zien ze niet zitten. Organisaties als VNO-NCW en MKB Nederland laten weten wel de optie open te willen houden om de vrije dag voor tweede pinksterdag in te ruilen voor een vrije dag op Bevrijdingsdag.

In veel cao's is afgesproken dat Bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een vrije dag is. Dat heet een lustrumjaar. 2025 is een lustrumjaar, dus veel werknemers zullen dit jaar op 5 mei vrij zijn.