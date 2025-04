VVD-fractievoorzitters willen bevrijdingsfestivals behouden: 'Sta voor onze waarden'

De bevrijdingsfestivals in de provinciehoofdsteden gaan volgend jaar mogelijk niet door. Het rijk draait de geldkraan dicht. Dit jaar kregen de popfestivals nog 700.000 euro, naast alle sponsorgelden van gemeenten en provincies, maar dat was de laatste keer. Fractievoorzitters van lokale VVD-afdelingen hebben nu een oproep gedaan: laat de steun blijven, het is te belangrijk om vrijheid op deze manier te vieren.

"Ga staan voor wat ons bindt in Nederland, in plaats van wat ons verdeelt. Sta voor onze waarden", zo schrijven ze in een opiniestuk dat door de Telegraaf is gepubliceerd. De VVD-leden komen uit de plaatsen waar de bevrijdingsfestivals gehouden worden. Zo ook VVD-fractievoorzitter Bart Rozemeijer. Hij woont in de binnenstad van Wageningen. "Ik maak elk jaar wel een ronde op 5 mei. Door heel Wageningen staan vijftien podia. Het is toch de stad van de bevrijding, waar de vrede is getekend in mei '45."

Hij wil dan ook dan Den Haag de traditie in stand houdt. Dat het een 'prachtige traditie met Nederlandse artiesten, met lezingen, debatten en vaak ook aandacht voor veteranen' is, ondersteunt hij van harte. De VVD-fractievoorzitters zeggen: 'Help ons onze vrijheid samen te vieren. Sta voor onze waarden. Zorg voor een jaarlijkse rijksbijdrage aan de veertien officiële Bevrijdingsfestivals'.

Toekomst

Dat onderschrijft ook directeur van Wageningen45 Chris Janssen. "Het is voor de toekomst belangrijk om te blijven herdenken. De oproep van de VVD leden is luid en helder. Het wordt per jaar opnieuw bekeken dus het blijft onzeker." Dat de bevrijdingsfestivals noodlijdend zijn is niet nieuw. Al een paar jaar is er gesteggel over geld. Groningen heeft in 2022 als eerste en enige vijf euro entree gevraagd. Maar de andere festivals zijn tot nu toe altijd gratis gebleven. Gemeenten en provincies steken er ook geld in. Als de bijdrage van het Rijk definitief wegvalt, zal het moeilijk worden om nog iets te organiseren.