Bevrijdingsfestivals dreigen te verdwijnen door wegvallen overheidssteun

De veertien Bevrijdingsfestivals in Nederland dreigen in grote problemen te komen door een gebrek aan financiële steun van het kabinet. Het kabinet wil namelijk geen geld meer uittrekken voor de editie van 2025. Dat meldt het AD op basis van een brandbrief aan staatssecretaris Karremans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Volgens de festivals zal een handvol evenementen direct moeten stoppen als de overheid niet bijspringt. Andere festivals zouden binnen enkele jaren verdwijnen als er niets gaat gebeuren.

Vorig jaar werd er een inzamelingsactie opgezet om het bevrijdingsfestival in Utrecht te redden. In de bovenstaande video leggen de initiatiefnemers Mandy en Suzanne uit waarom.

De organisatie achter de Bevrijdingsfestivals, Stichting Bevrijdingsfestivals Nederland, uit in de brief haar zorgen over de toekomst. "Via ambtelijke kanalen kregen wij te horen dat u van plan bent om de veertien Bevrijdingsfestivals niet langer te steunen," schrijft de stichting. Zo zou bijvoorbeeld in Utrecht geen festival meer kunnen plaatsvinden als de overheid zich terugtrekt.

Reserves zijn weg door corona

De festivals, die jaarlijks op 5 mei plaatsvinden en gratis toegankelijk zijn, hebben al langer te kampen met financiële problemen. Door de coronacrisis en inflatie zijn hun reserves nagenoeg uitgeput. De inkomsten uit de verkoop van eten en drinken, die 50 tot 70 procent van hun begroting dekken, zijn niet meer voldoende om de festivals draaiende te houden.

Hoewel de festivals veel steun ontvangen van gemeenten en provincies, bleef hulp vanuit het Rijk lange tijd uit. Vorig jaar riep de Tweede Kamer het kabinet echter op om de festivals te ondersteunen met één miljoen euro en afspraken te maken voor de lange termijn. Dat geld was bedoeld als eenmalige steun, aldus een woordvoerder van staatssecretaris Karremans. Structurele steun is echter nooit toegezegd.

Vieren van de vrijheid

In de brandbrief benadrukt de stichting dat de Bevrijdingsfestivals meer zijn dan enkel een feest. “Alles wat wij doen, begint en eindigt met de vrijheid zoals wij die nu kennen," schrijven zij. De festivals vrezen dat bezuinigingen de toekomst van deze evenementen in gevaar brengen, terwijl ze juist van grote maatschappelijke waarde zijn.

Staatssecretaris Karremans laat aan de krant weten dat er nog gesprekken plaatsvinden over de toekomst van de Bevrijdingsfestivals, maar dat er op dit moment geen nieuw geld beschikbaar is gesteld.