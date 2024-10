Kabinet denkt na over allerlaatste keer steun bevrijdingsfestivals

Het kabinet overweegt de bevrijdingsfestivals nog één editie uit hun geldnood te helpen. Dat zou dan wel de laatste keer zijn, schrijft verantwoordelijk staatssecretaris Vincent Karremans aan de Tweede Kamer.

Mandy en Suzanne startten vorig jaar een crowdfundingsactie om te zorgen dat het bevrijdingsfestival in Utrecht toch door kon gaan. Bekijk de video boven het artikel.

De veertien festivals op Bevrijdingsdag hebben het zo moeilijk dat ze zonder steun vroeg of laat zullen moeten stoppen, waarschuwen ze. Hun reserves zijn verdampt tijdens de coronajaren en in 2023 zat het slechte weer tegen. Daarom sprong het kabinet afgelopen 5 mei met 1 miljoen euro bij. Maar dat was "bij hoge uitzondering" en als eenmalig bedoeld, onderstreept Karremans.

Maar volgend jaar is nu net een lustrumjaar, ziet de staatssecretaris ook wel. Het is in 2025 precies tachtig jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de nazi-bezetting. Daarom wil hij met de andere ministeries die afgelopen editie hebben bijgedragen, gaan praten om te "onderzoeken of er voor een laatste keer eenmalig middelen kunnen worden vrijgemaakt".

ANP