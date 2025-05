Fris en wisselvallig weer tijdens Dodenherdenking

Het is fris voor de tijd van het jaar. Zaterdagmiddag schijnt af en toe de zon, maar in het grootste deel van het land is het bewolkt en vallen er lichte buitjes. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden in het noordwesten tot maximaal 15 graden in het zuiden. Normaal ligt de gemiddelde temperatuur in mei rond de 17 graden. De stevige noordenwind maakt het voor het gevoel nog kouder.

Zaterdagavond, tijdens de Nationale Dodenherdenking, blijft het op veel plaatsen droog, al is een lokale bui niet uitgesloten. Rond 20.00 uur is het fris met temperaturen tussen de 9 en 12 graden. De vrij stevige noordenwind maakt het onaangenaam om lang stil te staan. In de nacht daalt de temperatuur verder, met in het oosten kans op slechts 3 graden. Vanuit het noorden trekken dan nog enkele buien het land in.

Bevrijdingsdag: meeste zon in het noorden

Op Bevrijdingsdag laat de zon zich wat vaker zien, vooral in het noorden. In het zuiden blijft de bewolking echter hardnekkig en vallen opnieuw enkele buien. De temperatuur blijft steken tussen de 13 en 15 graden, met wederom een stevige noordoostenwind. Het voelt daarmee allesbehalve lenteachtig aan.

Vanaf halverwege de week klimt de temperatuur eindelijk weer richting de 20 graden. Vooral vanaf donderdag wordt het droger en zonniger, al kan er tot die tijd nog af en toe een bui vallen.