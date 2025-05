Niet eerder was het zo warm op 2 mei: 28,5 graden gemeten in Limburg

Sinds het begin van de metingen is het op deze datum nog nooit zo warm geweest in ons land. Vrijdagmiddag werd het volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne in het Limburgse Arcen en Ell maar liefst 28,5 graden. Het oude record, gemeten in 1966, stond op 27,5 graden in Twente en Soesterberg. Na vandaag is het gedaan met de warmte: het wordt een stuk koeler.

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

De temperatuurverschillen zijn groot vandaag. Terwijl het kwik in het zuidoosten de komende uren nog verder kan oplopen tot lokaal 29 graden, koelt het in het noordwesten door een noordenwind juist af. In het noorden en westen dalen de temperaturen in de loop van de middag alleen maar. Zo is het aan zee slechts zo'n 15 graden. Een zwoele avond zit er dus niet in, want de frisse wind steekt vanavond ook verder naar het zuiden op. Alleen in Limburg blijft het nog lang aangenaam zonder jas.

Van een officieel record is geen sprake. In De Bilt werd het vandaag 25,9 graden dat is geen record. In 1990 werd op 2 mei 26,3 graden.

Gisteren was het met 29,5 graden in het Zeeuwse Westdorpe nog wat warmer dan vandaag, maar een landelijk datumrecord zat er toen net niet in. Daarvoor moest het warmer dan 30,0 graden worden.

15 graden kouder

De aantrekkende noordenwind blaast deze vrijdagavond de warmte het land uit. Komende nacht kan het in het noordoosten lokaal afkoelen tot een graad of 3 en morgen is het van noord naar zuid met 14-21 graden veel minder warm dan vandaag. Toch schijnt op de meeste plaatsen de zon flink en neemt de bewolking pas later op de dag toe. Alleen het zuiden heeft veel wolken, en in Zuid-Limburg komen buien voor, mogelijk met onweer.

Zondag wordt het slechts 11 tot 14 graden, en daarmee is het 15 graden kouder dan deze vrijdag. Dat scheelt een dikke jas! Er is ook meer bewolking en er trekken een paar lichte buitjes over het land. Ook tijdens Dodenherdenking is een warme jas geen overbodige luxe, want er waait een frisse noordenwind en een spetterbui is niet uitgesloten. Grote hoeveelheden regen worden echter niet verwacht.

Lenteweer keert terug

Hemelvaartsdag ziet er prima uit, met in de ochtend nog een bui, maar de middag verloopt droog met steeds meer zon bij een graad of 15. Prima weer voor een bevrijdingsfestival dus.

De dagen daarna wordt het geleidelijk steeds zonniger en warmer, met later in de week weer twintigers op de thermometer. Maar voorlopig worden geen warmterecords meer verwacht.