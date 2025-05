Zomers warm met 29 graden in zuiden, maar in oosten loert onweer

Wie vrijdag de zon op zijn gezicht voelt, zou bijna denken dat de zomer is begonnen. In het midden en zuiden van het land loopt de temperatuur namelijk snel op. Volgens meteoroloog Jordi Huirne wordt het daar 26 tot lokaal zelfs 29 graden, vooral in Limburg. Maar dat zomerse gevoel is niet overal te vinden.

In het noorden is de sfeer anders: daar hangt vrijdagochtend meer bewolking en draait de wind al vroeg naar het noorden. Daardoor koelt het flink af. Op veel plekken wordt het nog maar 22 graden, en in de middag daalt het kwik zelfs onder de 20 graden. Op de Wadden blijft het ronduit fris met slechts 16 graden.

Later in de middag draait de wind ook in de rest van het land, waardoor de hitte langzaam verdwijnt. "Een zwoele avond zoals gisteren zit er vandaag dus niet in", aldus Huirne.

Kans op onweer en hagel in het oosten

In Twente en de Achterhoek neemt later op de dag de kans toe op regen- en onweersbuien. Daarbij kan ook hagel vallen. In de nacht naar zaterdag klaart het op en koelt het flink af. In Groningen kan het afkoelen tot 3 graden, terwijl het in Maastricht rond de 10 graden blijft.

Ook zaterdag zijn de verschillen groot: het noorden en midden krijgen zon, het zuiden krijgt meer wolken en kans op buien in Zuid-Limburg. Het wordt 14 graden op Terschelling, 19 graden in Utrecht en 21 graden in Zeeuws-Vlaanderen.

Zondag is frisser, met een stevige noordenwind en temperaturen tussen de 11 en 14 graden. Op Bevrijdingsdag klaart het weer wat op, maar het blijft aan de frisse kant met maxima van 13 tot 16 graden. Daarna wordt het langzaam weer iets warmer en zonniger.